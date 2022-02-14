В России хотят запретить продажу собак в соцсетях и на «Авито»

По мнению депутата Татьяны Буцкой, животных стоит продавать через специальные сервисы, где можно собаку чипировать и отследить. Это позволит оперативно отыскать сбежавшего питомца и привлечь к ответственности тех, кто выкидывает собак на улицу.

В России хотят запретить продажу собак в соцсетях и на «Авито». Соответствующее предложение озвучила первый зампредседателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Буцкая.

По мнению депутата, животных стоит продавать через специальные сервисы, где можно собаку чипировать и отследить. Это позволит оперативно отыскать сбежавшего питомца и привлечь к ответственности тех, кто выкидывает собак на улицу.

«Я бы ставила цель как можно больше стремиться к тому, чтобы каждая большая собака была на учете. Как это сделать — можно обсуждать. Можно блокировать „серые“ точки продаж. Мы знаем, что Facebook уже блокирует объявления о том, что продается собака. Давайте также выходить на другие соцсети, на „Авито“, продавать только там, где можно данную собаку каким-то образом чипировать», — озвучила свое предложение Татьяна Буцкая.

Также депутат заявила, что тем, кто не может оставить питомца у себя по какой-либо причине, нужно дать возможность сдать собаку в приют.