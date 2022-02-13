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Житель Среднеуральска застрелил жену и открыл огонь из окна многоэтажки
В Среднеуральске в воскресенье, 13 февраля, пенсионер застрелил супругу, а после открыл огонь из окна дома по прохожим.

В Среднеуральске в воскресенье, 13 февраля, пенсионер застрелил супругу, а после открыл огонь из окна дома по прохожим. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что двор дома на Советской улице оцеплен, на месте работают правоохранители.

Стрелка задержали. На допросе 67-летний мужчина пояснил, что решился на преступление, так как жена якобы его сама довела. По словам задержанного, после убийства женщины он планировал покончить с собой, но вместо этого открыл стрельбу из окна. Пострадавших среди прохожих нет.

План преступления мужчина придумал в гараже, где выпил алкоголь.

По предварительным данным, оружие у задержанного зарегистрировано официально.

Известно, что стрелок ранее не был судим.

Выясняются обстоятельства случившегося.