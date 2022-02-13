В Рязани мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство женщины

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Волгоградской области 1970 года рождения. Мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Волгоградской области 1970 года рождения. Мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствием установлено, что 23 мая 2021 года в Рязани между сожителями произошла ссора из-за нежелания мужчины работать и злоупотребления спиртным. Во время ссоры пьяный мужчина ударил женщину ножом в шею и запретил обращаться за медицинской помощью.

Из-за страха перед сожителем потерпевшая пыталась справиться с кровотечением самостоятельно и обратилась в травмпункт только через два дня, когда смогла покинуть дом.

Обвиняемый не признался в преступлении, однако следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.