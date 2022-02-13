В небе над Рязанью сфотографировали Пояс Венеры

В небе над Рязанью сняли атмосферное оптическое явление Пояс Венеры. Фото опубликовали в группе RZNASTRO «ВКонтакте» в субботу, 12 февраля.

В небе над Рязанью сняли атмосферное оптическое явление Пояс Венеры. Фото опубликовали в группе RZNASTRO «ВКонтакте» в субботу, 12 февраля.

«Пояс Венеры — атмосферное оптическое явление, названное в честь пояса Афродиты из античной мифологии. Выглядит как полоса от розового до оранжевого цвета между темным ночным небом внизу и голубым небом вверху», — сообщается в посте.