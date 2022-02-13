В Ивановской области четверо детей погибли во время пожара

В частном доме города Юрьевец во время пожара погибли четверо детей. ЧП произошло утром в воскресенье, 13 февраля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

В частном доме города Юрьевец во время пожара погибли четверо детей. ЧП произошло утром в воскресенье, 13 февраля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Тела четверых малолетних детей обнаружили спасатели во время тушения пожара. Возраст жертв — 1 год, 4, 5 и 10 лет. По предварительным данным, семья считалась неблагополучной, с детьми проживала мать. Ее местоположение сейчас устанавливается.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пройдут судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Также дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики.

Расследование взял на контроль руководитель следственного управления.