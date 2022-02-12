В Саратовской области мать изрезала пятилетнего мальчика

В Энгельсе Саратовской области госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи. По подозрению в совершении преступления задержали мать ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Травмированного ребенка госпитализировали ночью в субботу, 12 февраля, из квартиры многоэтажки на улице Полтавской. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.
По подозрению в совершении преступления задержали и доставили в следственный отдел 29-летнюю мать ребенка.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи изучают информацию о семье, где воспитывался ребенок.
Расследование уголовного дела продолжается.