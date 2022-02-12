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В Рязани задержали взломщика магазина одежды
Сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району Рязани задержали мужчину, которого подозревают в краже денег из магазина одежды на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району Рязани задержали мужчину, которого подозревают в краже денег из магазина одежды на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился рязанский предприниматель, который сообщил, что утром обнаружил на окне магазина следы взлома. Выяснилось, что из подсобного помещения пропали более 6 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска осмотрели место преступления, но следов, указывающих на личность преступника, не обнаружили.

Однако после полицейские получили информацию, что 33-летний рязанец похвастался знакомым, что «теперь перед ним ни одно окно не устоит». Ранее он уже попадал в поле зрения оперативников.

Полицейские нашли рязанца и установили, что он совершил кражу из магазина.

Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина вечером выпивал. Когда деньги закончились, мужчина взломал окно магазина по соседству и похитил все деньги, которые смог найти. Их от потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.