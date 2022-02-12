В 2022 году начнутся работы по благоустройству четырех парков Рязани

В этом году в Рязани начнутся работы по благоустройству четырех общественных пространств. Об этом рассказала глава администрации Елена Сорокина в ходе своего отчета в субботу, 12 февраля.

В этом году в Рязани начнутся работы по благоустройству четырех общественных пространств. Об этом рассказала глава администрации Елена Сорокина в ходе своего отчета в субботу, 12 февраля.

Места были отобраны в результате проведения рейтингового голосования.

Парки-лидеры, набравшие максимальное количество голосов, определены в каждом районе. В Советском районе — Лесопарк, в Октябрьском — Дубовая роща — Вишневый сад, в Железнодорожном районе — Гвардейский сквер, а в Московском — парк имени Белякова.

Также Сорокина отметила, что в микрорайонах продолжается строительство площадки для выгула собак, благоустройство скверов и зон отдыха по месту жительства, обустройство их инфраструктурой дворового спорта.