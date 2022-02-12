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Елена Сорокина призналась, что ненавидит зиму
Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что стала ненавидеть зиму. В этом она призналась во время публичного отчета перед жителями по итогам работы за 2021 год и планам на 2022 год.

Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что стала ненавидеть зиму. В этом она призналась во время публичного отчета перед жителями по итогам работы за 2021 год и планам на 2022 год.

Встреча проходит в субботу, 12 февраля, в Центральной городской библиотеке имени Есенина.

Сорокина высказалась о ситуации с уборкой снега в городе этой зимой.

«У нас 80 единиц техники, в условиях выпадения месячной нормы осадков мы справляемся. Проблемы начинаются, когда норма осадков превышает месячную. В этом году нам помогали предприятия. Ежедневно на улицы города выходило дополнительно 40 единиц техники. Оперативно решать вопросы с уборкой снега помогали рязанские соцсети, в которых люди писали о текущих проблемах», — сообщила мэр.

По словам главы города, она недовольна работой ряда управляющих компаний.

«Я не потерплю, если так будет продолжаться дальше, и речь идет не об уборке снега, а о сосульках и наледи на крышах. Нельзя дожидаться, когда произойдет беда», — отметила Сорокина.

Она отметила, что раньше очень любила зиму, но теперь ненавидит.