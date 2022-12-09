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В Рязани семья мобилизованного до сих пор не получила обещанные федеральные выплаты
Единовременная выплата в 195 тысяч рублей из федерального бюджета положена военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в военных силах России, а также мобилизованным.

В Рязани семья мобилизованного до сих пор не получила обещанные федеральные выплаты. Об этом РЗН. инфо рассказала супруга мужчины.

По словам Светланы, ее муж Александр Мамедов с 24 сентября находился на обучении в Сельцах, а в конце октября мужчину отправили в Херсонскую область. С тех пор, кроме единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей от региона, его семья ничего не получала.

«Сначала сказали, что задерживают выплаты, потому что у мужа поменялся номер жетона. Я подождала до ноября. Затем обратилась в воинскую часть в Сельцах. Там ответили, что все необходимые данные у них есть и скоро будет поступление. Я весь ноябрь ежедневно им звонила, но безрезультатно. Обращалась в управление финансового обеспечения Минобороны, там сказали, что тоже ждут информацию от воинской части», — пояснила Светлана.

Собеседница добавила, что звонила в военную прокуратуру, где ей посоветовали написать письмо начальнику рязанского воздушно-десантного училища. По словам рязанки, ее сразу предупредили, что обращение будет на рассмотрении месяц.

«У нас двое детей, я их содержу, оплачиваю коммунальные расходы, питание и еще есть кредит. Без мужа очень тяжело. Мало того, что его забрали, так еще и мы остались без выплат. На носу новогодние праздники, но для меня это очередные проблемы, так как они потребуют еще больших затрат», — заключила рязанка.

Напомним, единовременная выплата в 195 тысяч рублей из федерального бюджета положена военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в военных силах России, а также мобилизованным. Дальнейшие суммы начисления мобилизованным зависят от звания.