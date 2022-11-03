Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч для мобилизованных

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей для служащих по контракту в военных силах России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, выплаты положены военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в военных силах России, а также мобилизованным.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны России), иным гражданам РФ, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — говорится в документе.