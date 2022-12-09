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В МЧС показали, как разбирают завалы после взрыва двухэтажного дома в Горроще
На месте работают кран, грейдер, экскаватор и два самосвала.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС показала кадры разбора завалов после взрыва двухэтажного дома в Горроще.

Количество тяжелой техники увеличили до пяти единиц. На месте работают кран, грейдер, экскаватор и два самосвала. На данный момент других пострадавших не обнаружили. Известно только о двух пострадавших, они находятся в больнице.

Также на месте произошедшего работает психолог МЧС России, чтобы оказать эмоциональную поддержку жильцам дома. Четыре человека были размещены в пункт временного размещения.

Напомним, взрыв двухэтажного дома произошел вечером в пятницу, 9 декабря. Основной причиной произошедшего назвали взрыв самогонного аппарата в одной из квартир.