Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Рязани

Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению прокуратуры области прокуратурой Железнодорожного района организована проверка по факту обрушения жилого дома в Рязани

По предварительным данным, вечером 9 декабря в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани произошло взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке, что привело к частичному обрушению межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко для координации работы правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования.