Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 10 декабря, в концертном зале рязанской филармонии выступит Народный артист России Олег Митяев. Аккомпанировать артисту на протяжении всего вечера будут талантливые музыканты: Леонид Марголин и Родион Марченко.

В МКЦ выступит самый известный любитель кошек России Юрий Куклачев. Его Театр кошек покажет программу «Мяугли». В спектакле принимают участие 23 кошки и две маленькие собачки.

На сцене клуба Freedom выступит рязанская панк-рок группа ARIES, а в МКЦ пройдет концерт рязанской певицы Юлии Ермоленко и группы VAVI.

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