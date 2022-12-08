Мать Елены Логуновой рассказала, где похоронят дочь

Наталия Кошелева добавила, что дата похорон пока неизвестна, так как специалисты еще проводят экспертизы.

Мать Елены Логуновой рассказала РЗН. инфо, где похоронят ее дочь.

По словам Наталии Кошелевой, прощание организуют в Рязани, а захоронение в Белоомуте Московской области. Женщина отметила, что там похоронены родственники семьи.

Мать Елены добавила, что дата похорон пока неизвестна, так как специалисты еще проводят экспертизы.

26-летняя рязанка Елена Логунова пропала в июле 2021 года. В октябре 2022 года ее тело обнаружили в Спасском районе. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — Александра.