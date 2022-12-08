Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
-5°
Птн, 09
-2°
Сбт, 10
ЦБ USD 62.57 -0.37 09/12
ЦБ EUR 65.68 -0.22 09/12
Нал. USD 65.46 / 67.5 08/12 14:15
Нал. EUR 67.53 / 68.91 08/12 14:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
2 часа назад
1 223
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
Вчера 12:18
1 496
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
7 480
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
6 339
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мать Елены Логуновой рассказала, где похоронят дочь
Наталия Кошелева добавила, что дата похорон пока неизвестна, так как специалисты еще проводят экспертизы.

Мать Елены Логуновой рассказала РЗН. инфо, где похоронят ее дочь.

По словам Наталии Кошелевой, прощание организуют в Рязани, а захоронение в Белоомуте Московской области. Женщина отметила, что там похоронены родственники семьи.

Мать Елены добавила, что дата похорон пока неизвестна, так как специалисты еще проводят экспертизы.

26-летняя рязанка Елена Логунова пропала в июле 2021 года. В октябре 2022 года ее тело обнаружили в Спасском районе. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — Александра.