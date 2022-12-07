В Рязанской области ожидается метель, гололедица и до -16 градусов

Днем порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

В Рязанской области ожидается метель, гололедица и до -16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 8 декабря, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшой снег. Также днем местами ожидаются метель, снежные заносы и гололедица.

Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -11, -16 градусов, днем — от -4 до -9 градусов.