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Попова: пришедший вариант гриппа приводит к летальному исходу среди ослабленных людей
Об этом она заявила в интервью на канале «Россия 1».

Пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью. Об этом в среду, 7 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».

По ее словам, речь идет о вирусе гриппа А. Попова заявила, что этот вариант гриппа вызывает большое количество осложнений, также есть летальные исходы среди ослабленных людей.

«Для школ мы издали новое методическое письмо, подготовили и отправили, чтобы не было путаницы. Если в классе, тем более в школе не приходят на занятия больше 20% учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», — добавила глава Роспотребнадзора.

Уточняется, что свиной грипп выявили в 74 субъектах России.