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В Спасском районе двое мужчин украли из грузовика 21 монитор
Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

В Спасском районе двое мужчин украли 21 монитор из припаркованной фуры. Подробности происшествия в понедельник, 5 декабря, рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Ночью 56-летний мужчина обратился в ОМВД по Шиловскому району. Он рассказал, перевозил товар — 21 монитор для компьютера. На ночью он припарковал фуру около одной из АЗС в Спасском районе и решил переночевать в кабине. Проснувшись через пару часов он обнаружил, что замок прицепа сломан, створки приоткрыты, а из фуры пропал весь товар.

Оперативники во время расследования дела обнаружили на местности свежие следы обуви, которые вели через небольшое поле к лесопосадке. Рядом с ней на грунтовой дороге были следы протектора шин. Также правоохранители нашли очевидца, который запомнил марку автомобиля, который стоял там накануне.

В ходе расследования дела выяснилось, что к краже могут быть причастны 43-летний житель поселка Шилово и его сообщник — 35-летний мужчина. Около дома одного из них в «ГАЗели» нашли 11 пропавших мониторов, а остальные десять — по месту жительства второго. Ранее оба мужчины были судимы за кражи.

Позже выяснилось, что приятели давно присмотрели АЗС в Спасском районе, где на ночлег останавливались водители фур.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.