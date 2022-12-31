Малков поздравил жителей Рязанской области с наступающим Новым годом
Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с наступающим 2023-м годом. Поздравление опубликовано в телеграм-канале Малкова.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с наступающим 2023-м годом. Поздравление опубликовано в
«Дорогие друзья! На пороге 2023-й год. Сегодня тот день, когда стоит поблагодарить близких за поддержку, встретиться с родными и друзьями. Вместе порадоваться празднику и отдохнуть от забот. Загадывайте желания, мечтайте и делитесь добром с окружающими. Каждому жителю нашего региона желаю благополучия, уверенности и счастья. С праздником! С Новым годом!» — говорится в поздравлении главы региона.