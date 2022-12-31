Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о мокром снеге и тумане
Жителей Рязанской области предупредили об осадках и тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 31 декабря.
Жителей Рязанской области предупредили об осадках и тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 31 декабря.
По данным гидрометеорологов, до конца дня на территории области сохранятся осадки: снег, мокрый снег, дождь. Местами ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В отдельных районах прогнозируют туман видимостью 200-500 м.