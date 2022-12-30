В Нижегородской области в аварии погибла 17-летняя девушка

ДТП произошло 28 декабря в 20:30 на 74 километре трассы «Нижний Новгород — Саратов».

В Нижегородской области в аварии погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло 28 декабря в 20:30 на 74 километре трассы «Нижний Новгород — Саратов». В Дальнеконстантиновском районе 40-летний водитель на Nissan Patrol выехал на «встречку» и столкнулся с KIA Spectra.

В аварии погибла 17-летняя пассажирка. Еще два человека получили травмы: мужчин 18 и 20 лет доставили в больницу,

Обстоятельства ДТП выясняются.