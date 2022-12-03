В Рыбновском районе на полигоне ТБО вновь заметили мусоровозы из других регионов

На полигон села Зеленино Рыбновского района вновь свозят московский мусор, несмотря на решение властей о его закрытии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На полигон села Зеленино Рыбновского района вновь свозят московский мусор, несмотря на решение властей о его закрытии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Видео опубликовано в группе «Горяйновский поворот (Рязанская область)».

По словам жителей района, поток машин не кончается. Это происходит уже после даты, определенной администрацией Рыбновского района для закрытия полигона на экологическую экспертизу.

«2 декабря директор ООО „Эко“ Олег Генералов лично не пустил представителей администрации Рыбновского района на полигон. Фактически объект узурпирован компанией-арендатором, которая нарушает условия эксплуатации объекта и завозит московский мусор, в нарушение территориальной схемы обращения отходов», — сообщается в посте.

Напомним, ранее губернатор Павел Малков в прямом эфире на своей странице в ВК назвал действия арендатора «неадекватными», но заверил, что вопрос с полигоном в Зеленино будет решен.

Местные жители постоянно жалуются на завоз мусора из других регионов. Летом люди перекрыли путь мусоровоза с владимирскими номерами к местной свалке.