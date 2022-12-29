В кузбасском кафе посетитель напал с ножом двух девушек

В четверг, 29 декабря, в Междуреченске 35-летний мужчина напал на двух девушек с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

Мужчина выпивал в кафе «Ранчо» вместе со спутницей. Когда она стала уходить, он со спины напал на нее с ножом, дважды ударил по руке и один раз по груди. Затем мужчина напал на девушку, работавшую за баром и вонзил ей нож в шею около шести раз.

Первая пострадавшая в травматологии, вторая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Отмечается, что мужчина был не раз судим, в том числе за причинение смерти по неосторожности, тяжкого вреда здоровью и побои. Его задержали дома.