Рязанские полицейские поймали вора металлических столбов на улице Есенина

Мужчину поймали с поличным.

Вчера, 28 декабря, наряд Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области, двигаясь в Рязани по маршруту патрулирования по улице Есенина, получил от дежурного офицера сведения о том, что местные жители сообщили о возможной краже со строительной площадки, расположенной неподалеку от их местонахождения.

Сотрудники ППСП немедленно прибыли на адрес и задержали с поличным 41-летнего рязанца. Мужчина вытаскивал со строительной площадки два металлических столба. Похищенное вернули владельцу. Злоумышленника препроводили в отдел полиции.

По предварительной информации, 41-летний рязанец заранее заметил удобное место, через которое можно вытащить со строительной площадки металлические столбы. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник похитил два столба. Его заметили местные жители и сообщили в полицию. Наряд ППСП задержал рязанца с поличным недалеко от места хищения.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража).