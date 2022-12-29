Полиция прокомментировала информацию о сотрудниках УМВД, проверяющих документы у рязанцев

В полиции рассказали, почему сотрудники УМВД проверяют документы у рязанцев. Об этом в четверг, 29 декабря, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сообщается, что по всей области полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия.

«Оперативно-профилактические мероприятия. Не только в Рязани, но и во всех районах области», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Рязани заметили полицейских, которые проверяли документы у горожан. Профилактические мероприятия длятся второй день.