Полиция прокомментировала информацию о сотрудниках УМВД, проверяющих документы у рязанцев
В полиции рассказали, почему сотрудники УМВД проверяют документы у рязанцев. Об этом в четверг, 29 декабря, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Сообщается, что по всей области полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия.
«Оперативно-профилактические мероприятия. Не только в Рязани, но и во всех районах области», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в Рязани заметили полицейских, которые проверяли документы у горожан. Профилактические мероприятия длятся второй день.