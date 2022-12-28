Экс-мэр Рязани Сергей Карабасов попросил суд отменить все меры пресечения

В среду, 28 декабря, в рязанском областном суде прошло очередное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу детской площадки в Лесопарке экс-мэра Сергея Карабасова.

В этот раз на заседание явилась пострадавшая сторона — представитель мэрии. По его словам, вынесенный приговор фигуранта дела администрация города не оспаривала и согласна с заключением. Также представитель мэрии отметил, что в последствии ущерб городу не был нанесен. Он сообщил, что апелляционную жалобу оставляет на рассмотрение суда.

Стороны защиты еще раз подчеркнули, что при вынесении приговора по каждому пункту обнаружили нарушения. В ответ прокуратура выразила свое мнение, что фигурантам дела стоит отказать в рассмотрении апелляционной жалобы.

В конце заседания стало известно, что у Карабасова, Ковалева и Пузанова истекает запрет на определенные действия, установленные судом. Экс-мэр попросил суд отменить все меры пресечения — снять запрет на пользование интернетом и общение со свидетелями.

«Прошу вас снять ограничения. Я соблюдал все условия и всегда являлся на заседание по требованию суда», — рассказал Сергей Карабасов.

Игорь Ковалев поддержал экс-мэра и тоже попросил снять ему ограничения. А Михаил Пузанов попросил суд уменьшить залог в размере три миллиона наполовину.

Однако коллегия судей отказала в ходатайстве и продлила всем участникам дела запрет на определенные действия до 11 апреля.

Следующее заседание состоится 18 января.