Студенты РГАТУ смогут освоить профессиональные компетенции в образовательном центре «ФосАгро»

В конце декабря в образовательном центре «ФосАгро» для студентов технологического факультета, обучающихся по направлениям «Агрохимия и агропочвоведение» и «Агрономия», прошла лекция «Диагностика питания растений микроэлементами».

Год назад Рязанский государственный агротехнологический университет начал свое сотрудничество с компанией «ФосАгро» с цикла лекций, проходивших в онлайн формате. После открытия в декабре 2022 года образовательного центра «ФосАгро» на базе университета, у студентов появилась уникальная возможность осваивать профессиональные и практико-ориентированные компетенции по направлениям обучения в очном формате.

В конце декабря в образовательном центре «ФосАгро» для студентов технологического факультета, обучающихся по направлениям «Агрохимия и агропочвоведение» и «Агрономия», прошла лекция «Диагностика питания растений микроэлементами». Провел лекцию представитель компании «ФосАгро», начальник центра компетенций АО «Апатит» Владимир Носов. Информация поможет студентам в научно-исследовательской работе и при изучении дисциплин почвенно-агрохимического направления: агрохимии, систем земледелия, растениеводства.

Созданный образовательный центр «ФосАгро» — это площадка для обмена передовым опытом, место совместной работы специалистов центра, предприятий АПК, ученых университета и ученых России в области агрохимии, почвоведения и земледелия. Благодаря той работе, которая будет проводиться в образовательном центре, Рязанский регион сможет получить специалистов с расширенными знаниями в области применения минеральных удобрений.