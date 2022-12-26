Рязанцы пожаловались на бездействие коммунальщиков, которые месяц не вывозят мусор из контейнеров

Речь идет о территории возле дома № 1 по улице Дзержинского. Коммунальные службы месяц не вывозят мусор. Из-за этого в домах завелись крысы.

Рязанцы пожаловались на бездействие коммунальных служб, из-за которых в центре города образовалась свалка. О проблеме понедельник, 26 декабря, РЗН. инфо рассказали местные жители.

Речь идет о территории возле дома № 1 по улице Дзержинского. Коммунальные службы месяц не вывозят мусор. Из-за этого в домах завелись крысы.

«В самом центре областного центра! Улица Дзержинского дом 1. До площади Победы 300 метров, до площади Ленина — 700 метров. Куда ж центрее то? Месяц уже не убирают! Крысы одолели! Сначала мы думали, наверно морозы, замерзло все, а сейчас плюс. Уже и пройти мимо нельзя, не то, что проехать», — написали горожане.