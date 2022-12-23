Корреспондент РЗН. инфо оценил ассортимент ярмарки у Торгового городка

На ярмарке восемнадцать торговых павильонов. На их прилавках можно найти продукты местных производителей и фермеров для новогоднего стола: молочную продукцию, мясные изделия, соленья, хлеб, овощи, сладости и пряности

Корреспондент РЗН. инфо в пятницу, 23 декабря, побывал в Торговом городке на новогодней ярмарке. Ее выполнили в ретро-стиле, установили фотозону и аллею елок.

Об открытии ярмарки сообщил во вторник, 20 декабря, в своем Telegram-канале губернатор. Саму ярмарку организовали по его поручению. Глава области поставил задачу создать удобную и красивую торговую площадку для продавцов и покупателей.

На ярмарке восемнадцать торговых павильонов. На их прилавках можно найти продукты местных производителей и фермеров для новогоднего стола: молочную продукцию, мясные изделия, соленья, хлеб, овощи, сладости и пряности. Продавцы рассказывают, что многие покупатели идут к ним целенаправленно, о ярмарке уже знают.

«Многие сначала смотрят, оценивают и обещают вернуться, как получат зарплату. А некоторые сразу покупают, чтобы потом не суетиться», — отметила Мария. Она предлагает гостям ярмарки приобрести соленья, фрукты и ягоды.

Девушка из соседнего киоска, торгующая молочной продукцией, поделилась, что до пятничной распутицы горожане активно покупали ее товар.

«Но сегодня погода не очень. Дождь идет, кругом лужи и скользко, так что мало рязанцев к нам заглядывало. Ждем, что на выходных будет хорошая погода и наши покупатели вернутся. У нас есть, что предложить, например, разнообразные сыры ручной работы», — сообщила продавец.

Еще в одном павильоне есть монастырский хлеб из Сапожковского района и пирожки с разной начинкой и печеньем.

«У нас особый хлеб, такого вкусного вы еще не ели. А все потому, что он замешивался при прочтении молитвы, а после выпекания его освещал батюшка», — пригласила потенциальных покупателей продавец.

Помимо продуктов на ярмарке представлены изделия ручной работы, изготовленные ремесленниками из разных районов области: игрушки, куклы, сувениры и даже декоративные украшения для дома.

Мыловар Александр Еремеев уже девять лет вместе с супругой занимается изготовлением сувенирного мыла.

«Ручное производство, каждый кусочек прошел либо через руки моей жены, либо мои. Я сделал зайчика, она разукрасила. При таком огромном ассортименте стараемся не нанимать персонал, а чтобы все проходило через нас. Если хотите, чтобы любое дело шло, то надо прикладывать максимум усилий. Если болеешь сердцем и душой, оно всегда будет приносить плоды не только финансовые, но и эмоциональные. Надеюсь, наши покупатели оценят изделия, которые смогут создать праздничное настроение», — заключил мужчина.

Покупательница Лидия Зайцева рассказала, что услышала о ярмарке от своей знакомой. Та посоветовала женщине обязательно побывать на ней.

«И вот я здесь, обошла все, посмотрела, купила йогурт, немного мяса, самодельные игрушки детям. Здесь очень красиво в вечернее время, повсюду огоньки, музыка и продавцы улыбчивые», — отметила рязанка.

На территории Торгового городка есть отдельный домик, посвященный акции «Мы вместе». Все желающие могут написать письма или передать вещи мобилизованным рязанцам и их семьям. По словам волонтеров, только сегодня рязанцы принесли пять писем и пакет с одеждой и консервами. «Радует, что люди готовы поддерживать своих земляков, приносят гостинцы», -отметили активисты.