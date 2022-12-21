В Рязанской области потеплеет до +2 градусов

В четверг, 22 декабря, в регионе ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь.

В Рязанской области потеплеет до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 22 декабря, в регионе ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь.

В отдельный районах ожидается гололед, налипание мокрого снега, ледяной дождь. На дорога сохранится гололедица.

Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -8, -3 градусов, днем -3, +2 градуса.

Ранее в Рязанской области объявили метеопредупреждение.