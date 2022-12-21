В Рязанской области на заводе нашли труп рабочего

Когда сменщик пришел на рабочее место, то почувствовал специфический запах. Около печи он увидел обгоревшее тело коллеги — его намотало на электрический шнек, с помощью которого опилки доставлялись в печь.

В Рязанской области на фанерном заводе нашли обгоревший труп рабочего. Об этом пишет « КП-Рязань » со ссылкой на следственный комитет.

Тело 58-летнего мужичины нашли утром 13 декабря на заводе, который находится в Шиловском районе.

Известно, что он большую часть жизни провел в тюрьме. Весной 2022 года он вышел из колонии, где отбывал наказание за хранение и распространение наркотиков. После этого он устроился работать на завод — работал на котельной установке, которая отапливала цех с помощью опилок и замечаний по работе не имел.

Последний раз мужчину видел живым охранник около 07:00, когда совершал обход территории. В 08:00 рабочий должен был сдать смену и идти домой, однако его сменщик мужчину не обнаружил. Когда сменщик пришел на рабочее место, то почувствовал специфический запах. Около печи он увидел обгоревшее тело коллеги — его намотало на электрический шнек, с помощью которого опилки доставлялись в печь.

Руководитель Шиловского МСО Алексей Минашкин сообщил, что проверка проводится по факту нарушения техники безопасности на производстве.

Также сообщается, что на месте происшествия следователи нашли пустую бутылку водки и полтора литра крепкого пива.