Компания «Мармакс» разработала индивидуальные интерьерные ароматы для ЖК «Достояние»

Проекты девелоперской компании «Мармакс» теперь включают не только все необходимые составляющие комфортной жилой среды, но и нюансы, представленные в элитных гостиницах — например, интерьерную ароматизацию. Ведущие отели мира уже давно используют специальные ароматы, чтобы повысить лояльность гостей — однако среди игроков рынка недвижимости такая практика встречается впервые.
В коллаборации с музеем «Аромат времени» компания «Мармакс» разработала уникальные ароматы для жилого комплекса «Достояние», призванные повысить настроение резидентов, передав им ощущение особой заботы.
Уже сейчас в подъездах комплекса можно послушать три интересных и абсолютно разных аромата — запах нежной пудры, крема и чистоты, второй из них сочетает в себе нотки специй, выпечки и уюта, заключительным стал сладковато-древесный теплый аромат. Резиденты и их гости смогут путем голосования выбрать уникальных запах, с которым будет создан диффузор. В будущем выбранный аромат станет приятной и уютной ассоциацией для жителей с их домом.
«Дом начинается с лобби, поэтому важна не только атмосфера и декор в нем, но и узнаваемый приятный аромат, который будет каждый день радовать резидентов. — комментирует Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании Мармакс. — Это действительно уникальный подход, который еще не использовал никто из игроков рынка недвижимости. В будущем мы будем интегрировать такую концепцию во все жилые комплексы, изготавливая для каждого из них уникальный аромат».
Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.