Компания «Мармакс» разработала индивидуальные интерьерные ароматы для ЖК «Достояние»

В коллаборации с музеем «Аромат времени» компания «Мармакс» разработала уникальные ароматы для жилого комплекса «Достояние», призванные повысить настроение резидентов, передав им ощущение особой заботы.

Проекты девелоперской компании «Мармакс» теперь включают не только все необходимые составляющие комфортной жилой среды, но и нюансы, представленные в элитных гостиницах — например, интерьерную ароматизацию. Ведущие отели мира уже давно используют специальные ароматы, чтобы повысить лояльность гостей — однако среди игроков рынка недвижимости такая практика встречается впервые.

В коллаборации с музеем «Аромат времени» компания «Мармакс» разработала уникальные ароматы для жилого комплекса «Достояние», призванные повысить настроение резидентов, передав им ощущение особой заботы.

Уже сейчас в подъездах комплекса можно послушать три интересных и абсолютно разных аромата — запах нежной пудры, крема и чистоты, второй из них сочетает в себе нотки специй, выпечки и уюта, заключительным стал сладковато-древесный теплый аромат. Резиденты и их гости смогут путем голосования выбрать уникальных запах, с которым будет создан диффузор. В будущем выбранный аромат станет приятной и уютной ассоциацией для жителей с их домом.

«Дом начинается с лобби, поэтому важна не только атмосфера и декор в нем, но и узнаваемый приятный аромат, который будет каждый день радовать резидентов. — комментирует Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании Мармакс. — Это действительно уникальный подход, который еще не использовал никто из игроков рынка недвижимости. В будущем мы будем интегрировать такую концепцию во все жилые комплексы, изготавливая для каждого из них уникальный аромат».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.