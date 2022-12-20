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Рязанка 127 раз пыталась вызвать врача на дом своему болеющему ребенку
Она пыталась вызвать врача на дом из детской поликлиники № 2 по улице Циолковского, но, не дозвонившись, позвонила в скорую. На следующий день она вновь попыталась вызвать врача, однако удалось ей это лишь со 127 раза.

В Рязани женщина дозвонилась до регистратуры со 127 раза, чтобы вызвать врача на дом своему болеющему ребенку. Соответствующий пост во вторник, 20 декабря, опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Рязанка рассказала, что 18 декабря у ее трехлетнего ребенка поднялась температура в 40 градусов. Она пыталась вызвать врача на дом из детской поликлиники № 2 по улице Циолковского, но, не дозвонившись, позвонила в скорую. На следующий день она вновь попыталась вызвать врача, однако удалось ей это лишь со 127 раза.

«Что за безобразие?! Вызвать врача — квест, дождаться — еще больший квест?! Ну посадите вы колл-центр общий для приема заявок на вызов врача на дом, чтобы было реально дозвониться. Вызовите дополнительных сотрудников, медиков. Постройте работу нормально! Чтоб можно было на вас надеяться! Если денег нет на частную клинику, итог остается самолечением заниматься или сутки ждать врача!» — написала рязанка.