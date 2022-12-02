В Рязанском агроуниверситете открыли новый образовательный центр

Центр стал восьмым в России, открытым компанией-производителем удобрений «ФосАгро» в вузах соответствующего профиля

В Рязанском агротехническом государственном университете открыли новый образовательный центр «ФосАгро». На его базе будут проходить лекции и практические занятия для студентов и аспирантов.

Центр стал восьмым в России, открытым компанией-производителем удобрений «ФосАгро» в вузах соответствующего профиля. Делиться своими знаниями с рязанцами смогут российские ученые, предприниматели и представители власти. А преподаватели вузов и аграрии региона получат возможность пройти курсы повышения квалификации на базе центра.

Рязанским студентам проведут курс онлайн-лекций из цикла «ФосАгро: от руды до еды». На занятиях они узнают о передовых агротехнологиях, инновациях в сельском хозяйстве и эффективном растениеводстве.

Участников торжественной церемонии открытия центра приветствовала директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Нина Иванова. Она поблагодарила «ФосАгро» за системную работу с аграрными вузами — сейчас компания сотрудничает с 30 высшими учебными заведениями с аграрным профилем.

«Такой центр позволит студентам стать высококлассными специалистами Он станет точкой притяжения для студентов, аспирантов, преподавателей, учёных и представителей бизнеса, которые смогу делиться опытом. Может быть и спорить — а в спорах, как известно, рождается истина», — отметила Нина Иванова.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов рассказал присутствующим, что открытие центра — вклад в будущее сельского хозяйства страны.

«Взаимодействие с „ФосАгро“, мировым лидером в производстве минеральных удобрений, внедрение образовательных программ этой компании, поможет будущим специалистам, которые проходят обучение в вузе. На базе этого центра студенты узнают все, что могут дать плодородию почв минеральные удобрения», — отметил он.

Ректор РГАТУ Александр Шемякин напомнил, что совместная работа между вузом и «ФосАгро» идёт почти год. По его словам, после открытия центра студенты смогут больше заниматься практикой, которая необходима специалистам в АПК.

«Мы будем наращивать темпы научного сотрудничества. У нас есть опытные поля, где мы можем испытывать экспериментальные удобрения, которые будет предоставлять наш партнер», — заключил Александр Шемякин.

«В этом году Россия поставила новый рекорд — собраны более 150 млн тонн зерна. Высокие результаты стали возможны благодаря эффективному использованию сельхозземель за счет рационального, применения эффективных минеральных удобрений, внедрения цифровых технологий. Но этот высочайший уровень невозможно поддерживать без инноваций и без знаний.

Именно поэтому с 2020 года мы реализуем образовательную программу „ФосАгро: от руды до еды“. В рамках программы мы привлекаем известных российских ученых и практиков, работаем с академией наук. Всегда рады делиться передовым опытом и надеемся, что новый образовательный центр будет полезен для студентов и преподавателей», — заявил Директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин.

В конце церемонии открытия ректор агроуниверситета получил символический ключ от нового центра, а для студентов провели открытую лекцию.