Рязанской области дали денег на покупку десяти троллейбусов «Адмирал»

В планах у властей купить в 2023 году для Рязани 47 низкопольных автобусов на газомоторном топливе.

Рязанской области дали денег на покупку десяти троллейбусов «Адмирал». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Артем Бранов. Он отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Рязанской области из резервного фонда субсидий на покупку десяти новых троллейбусов.

Появление десяти новых троллейбусов в Рязани до конца 2022 года анонсировалось неоднократно. Раньше чиновники использовали выражение «рассчитывают закупить». Теперь стало известно о выделении средств на троллейбусы. Речь о низкопольных троллейбусах «Адмирал».

В планах у властей купить в 2023 году для Рязани 47 низкопольных автобусов на газомоторном топливе.