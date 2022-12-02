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Прокуратура потребовала для сына рязанского экс-вице-губернатора Филимонова снизить срок на два месяца
Ранее обвинение требовало назначить рязанцу два с половиной года колонии-поселении. Требуемый срок снизили после изучения медицинских документов.

Прокуратура потребовала для Никиты Филимонова два года и четыре месяца года колонии-поселения вместо двух с половиной лет. Об этом пишет издание «Вид Сбоку».

В пятницу, 2 декабря, на заседании Октябрьского районного суда прокуратура пересмотрела свое требование к наказанию для сына Сергея Филимонова — 13 марта 2020 года он насмерть сбил десятилетнего ребенка.

Ранее обвинение требовало назначить рязанцу два с половиной года колонии-поселении.

В последнем слове Филимонов рассказал, что он и его мать имеют заболевания. После изучения медицинских документов прокуратура снизила срок требуемого наказания до двух лет и четырех месяцев.

Фото «Вид Сбоку»