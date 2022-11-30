Обвинение запросило 2,5 года в колонии-поселении для сына бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова

Сын бывшего вице-губернатора обвиняется в том, что превысил скорость и устроил ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок.

Обвинение запросило для Никиты Филимонова, сына бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова, два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело рассматривают в суде во вторник, 30 ноября. Приговор Никите Филимонову огласят позже.

Напомним, сын бывшего вице-губернатора обвиняется в том, что превысил скорость и устроил ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок.