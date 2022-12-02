Появилось фото с места смертельной аварии в Шиловском районе

ДТП произошло в четверг, 1 декабря, в 16:30, на 111 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

Появилось фото с места смертельной аварии в Шиловском районе. Кадры опубликовал сайт ИД «Пресса».

ДТП произошло в четверг, 1 декабря, в 16:30. На 111 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» «ВАЗ-2104», за рулем которого был 75-летний водитель, наехал на стоящий в попутном направлении грузовик, которым управлял 31-летний водитель.

74-летняя пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте аварии. Водителю оказали медпомощь.

Проводится проверка.