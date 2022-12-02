Пленного добровольца из Рязани вернули на родину
Пленного добровольца из Рязани вернули на родину из украинского плена.
Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, удалось освободить мужчину, ушедшего добровольцем на СВО.
Епихина поблагодарила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову и Минобороны России.
«Большое спасибо Татьяне Николаевне Москальковой и ее аппарату, которые принимают всё возможное и невозможное в обмене военнопленными», — написала Епихина в соцсетях.
Что же касается бывшего пленного, то он, по словам рязанского омбудсмена, проходит медицинское и психологическое обследование в Москве. С родными поддерживает телефонную связь