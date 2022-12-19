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Малков заявил, что в регионе нужно усилить борьбу с наркотиками
Глава региона добавил, что нужно продолжать профилактику наркомании в школах, колледжах и вузах.

В понедельник, 19 декабря, губернатор Павел Малков провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На заседании обсудили результаты стратегии государственной антинаркотической политики. Также речь шла о комплексных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ. Также была рассмотрена деятельность ряда муниципальных районов в этом направлении и был утвержден план деятельности комиссии на 2023 год.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что необходимо усилить работу по противодействию распространению наркотических средств в регионе.

«Нам важно упорядочить законодательные меры, они должны соответствовать требованиям времени, — сказал он. — Наркомания, наркобизнес — они похожи на вирус. Людей убивают, постоянно видоизменяются. Но нужно работать на опережение, модернизировать методики мониторинга, искать новые более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков».

Глава региона добавил, что нужно продолжать профилактику наркомании в школах, колледжах и вузах. По словам главы региона, одной из ключевых задач остается профилактика наркомании, которая среди прочего включает качественную информационную работу в школах, колледжах и вузах.

Малков отметил, что подростков и молодежь следует активно вовлекать в волонтерское движение, другие полезные и интересные досуговые дела. Также он добавил, что необходимо в дальнейшем совершенствовать систему оказания медпомощи наркозависимым, развития системы социальной реабилитации, активного использования в этой работе потенциала негосударственных организаций.