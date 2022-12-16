В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

На всей территории страны объявили воздушную тревогу.

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В пятницу, 16 декабря, в Харькове, Полтаве, Одессе и других городах прогремели взрывы. На всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что удары наносятся по инфраструктурным объектам. Он призвал жителей находиться в укрытиях. В городе остановили метро.

Губернатор Одесской области Максим Марченко также сообщил, что «в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре».

По данным издания «Страна.UA», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.