Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями Никуличей ситуацию с транспортом в поселке

Жители поселка попросили продлить маршрут школьного автобуса, так как некоторым детям приходится преодолевать значительные расстояния от остановки до дома. Она поручила управлению благоустройства проработать этот вопрос.

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями Никуличей ситуацию в поселке. Результаты встречи в пятницу, 16 декабря, она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».

По ее словам, жители поселка попросили продлить маршрут школьного автобуса, так как некоторым детям приходится преодолевать значительные расстояния от остановки до дома. Она поручила управлению благоустройства проработать этот вопрос.

«В 2023 году жители планируют принять участие в программе по поддержке местных инициатив с территорией от улицы Никуличинской до заправки на Голенчинском шоссе. Обязательно поддержим!» — написала Сорокина.

Кроме того, мэр Рязани поручила дирекции благоустройства уделить особое внимание отдаленным поселкам и регулярно проводить там противогололедную обработку.