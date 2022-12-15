В Рязанской области ожидаются метель, гололед и до -10 градусов

В пятницу, 16 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями.

В Рязанской области ожидаются метель, гололед и до -10 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 16 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Днем возможен мокрый снег и гололед. На дорогах гололедица.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -5,-10 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.