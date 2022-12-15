Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года

При этом ставку увеличат с семи до восьми процентов.

Владимир Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. Об этом президент сказал в четверг, 15 декабря, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет РБК .

Путин уточнил, что программу свернут плавно: льготную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

Программа льготной ипотеки на новостройки действовала в России с 2020 года как мера поддержки первичного рынка жилья в условиях жестких противопандемийных ограничений. Она была рассчитана на несколько месяцев, но после продлевалась с изменением условий.

До 31 декабря 2022 года льготная ипотека действует со ставкой 7% и лимитом в шесть млн рублей для всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.