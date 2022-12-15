Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-5°
Птн, 16
-2°
Сбт, 17
ЦБ USD 64.3 0.94 16/12
ЦБ EUR 68.45 1 16/12
Нал. USD 66.51 / 67.4 15/12 17:50
Нал. EUR 70.35 / 71.8 15/12 17:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
Вчера 13:40
1 141
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
15 824
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
6 922
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
12 375
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года
При этом ставку увеличат с семи до восьми процентов.

Владимир Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. Об этом президент сказал в четверг, 15 декабря, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет РБК.

Путин уточнил, что программу свернут плавно: льготную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

Программа льготной ипотеки на новостройки действовала в России с 2020 года как мера поддержки первичного рынка жилья в условиях жестких противопандемийных ограничений. Она была рассчитана на несколько месяцев, но после продлевалась с изменением условий.

До 31 декабря 2022 года льготная ипотека действует со ставкой 7% и лимитом в шесть млн рублей для всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.