В Петербурге введут масочный режим

Постановление, направленное на усиление мер по профилактике вирусных заболеваний, подписала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

В Петербурге с 14 декабря введут масочный режим из-за осложнения эпидемической ситуации. Об этом сообщил « Интерфакс ».

Постановление, направленное на усиление мер по профилактике вирусных заболеваний, подписала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

«В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%", — говорится в постановлении.

Отмечается, что в структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%. Кроме того, выросло число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации.

Из-за ситуации масочный режим введут в учреждениях социального обслуживания, в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

Также среди новых мер — запрет на плановую госпитализацию детей в стационары. Исключения составят пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка невозможна.

При отсутствии 20% учащихся занятия в образовательных учреждениях приостановят.