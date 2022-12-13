Рязанца осудят за попытку распространения наркотиков

Мужчину обвинили в попытке распространить наркотики в крупном размере с использованием интернета и тайников-закладок.

Рязанским транспортным прокурором Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Рязани, который пытался распространить наркотики. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Мужчину обвинили в попытке распространить наркотики в крупном размере с использованием интернета и тайников-закладок.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ направили в Октябрьский районный суд Рязани.