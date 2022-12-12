В Рязани за год оштрафовали 1749 нарушителей за уличную торговлю

В Рязани за год оштрафовали 1749 нарушителей за уличную торговлю. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Общая сумма наложенных штрафов составила 7 330 200 рублей.

В пресс-службе мэрии уточнили, что за уличную торговлю продавцам грозят предупреждение или административный штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Такие же штрафы грозят за продажу товаров вне мест, установленных местными властями.