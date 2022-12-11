В аэропорту Шереметьево случился потоп из-за срабатывания сигнализации
В московском аэропорту Шереметьево в терминале В сработала пожарная сигнализация. Из-за этого полилась вода. Видео очевидцев опубликовано в соцсетях.
В московском аэропорту Шереметьево в терминале В сработала пожарная сигнализация. Из-за этого полилась вода. Видео очевидцев опубликовано в соцсетях.
По словам людей, в одном из тоннелей водой смыло часть потолка.
Тревога оказалась ложной, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.
Инцидент произошел из-за сработавшего датчика противопожарной системы и на работу аэропорта не повлиял, сообщили в «Шереметьево». Транспортная прокуратура начала проверку.