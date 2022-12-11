Рязанцев предупредили о ледяном дожде и мокром снеге

В Рязанской области в понедельник, 12 декабря, ночью и днем ожидаются мокрый снег, дождь и ледяной дождь, местами гололед и ухудшение видимости до 500-1000 метров. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.