Причиной возгорания легковушки на улице Тимуровцев стал поджог

Причиной возгорания автомобиля в Рязани на улице Тимуровцев стал поджог. Момент происшествия попал на видео, которое оказалось в распоряжении РЗН. инфо.

Причиной возгорания автомобиля в Рязани на улице Тимуровцев стал поджог. Момент происшествия попал на видео, которое оказалось в распоряжении РЗН. инфо.

На кадрах видно, как мужчина подбегает к машине с горящим предметом в руках, кладет его в салон и скрывается с места преступления. Автомобиль вспыхнул.

Напомним, инцидент произошел ночью в пятницу, 9 декабря. В МЧС рассказали о пожаре.